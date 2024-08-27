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«Манчестер Сити» объявил о переходе Жоау Канселу в «Аль-Хиляль»

«Манчестер Сити» объявил о переходе Жоау Канселу в «Аль-Хиляль»
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«Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети объявил о переходе 30-летнего крайнего защитника Жоау Канселу в «Аль-Хиляль». Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года.

«Спасибо тебе за всё, Канселу», — написано в аккаунте английского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что саудовский клуб предложил Канселу заработную плату в € 70 млн за три года.

В минувшем сезоне защитник выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. В общей сложности защитник провёл на поле 3318 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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