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Васютин: по старой привычке отдал на Кассьерру — думал, в одной команде играем

Васютин: по старой привычке отдал на Кассьерру — думал, в одной команде играем
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Вратарь тольяттинского «Акрона» Александр Васютин рассказал о своём курьёзном моменте в начале матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.), а также поделился мыслями об игре команды и конкуренции среди вратарей.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Моменты в начале встречи, когда отдал на Кассьерру? По старой привычке отдал. Думал, в одной команде играем. А если серьёзно, было два решения и чуть-чуть сам себя загнал.

В первом тайме мы играли хорошо, агрессивно, но не хватало решающего удара, последней передачи. Будем работать и не отходить от своей игры.

Разделения в команде по вратарям нет. Серёга — классный парень, вместе работаем, помогает мне в адаптации. Наша конкуренция пойдет только на пользу команде», — передаёт слова Васютина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.

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