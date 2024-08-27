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Мещанинов — об атакующем футболе «Акрона»: это идёт сверху, у президента есть философия

Мещанинов — об атакующем футболе «Акрона»: это идёт сверху, у президента есть философия
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Защитник футбольного клуба «Родина» Артём Мещанинов поделился мнением об игровом стиле тольяттинского «Акрона», который сегодня, 27 августа, обыграл «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

— «Акрону» шесть лет, и за такой короткий срок клуб уже вышел в РПЛ. Это пример для многих?
— «Родине» пять лет, поэтому это начало новых историй. Есть к чему стремиться.

Что касается атакующего футбола «Акрона», мне кажется, что это идёт сверху. У президента клуба есть какая-то философия, которую он привил команде. Он хочет видеть зрелищный комбинационный футбол. Это выглядит очень красиво. «Акрон» играет неплохо и мог брать очки, но поражение от ЦСКА немножко смажет выступление, — сказал Мещанинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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