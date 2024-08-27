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Васютин прокомментировал момент с пропущенным голом в Кубке России с «Зенитом»

Бывший вратарь «Зенита» Александр Васютин, ныне выступающий в составе «Акрона», оценил пропущенный гол в свои ворота в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).

«Пропущенный гол? Васильев классно исполнил. Из-под четвёртых ударил. А два спасения до этого мне не помогли. Я даже не видел момента удара. Поздно среагировал»,— передаёт слова Васютина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке.