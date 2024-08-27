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Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
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Спартак — Динамо Мх 0:1, результат матча 3-го тура группового этапа Кубка России 27 августа 2024

«Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче Кубка России
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

На 14-й минуте нападающий махачкалинской команды Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал единственным в матче.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (3 очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

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