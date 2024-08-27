Защитник «Родины» Мещанинов: первый матч, когда главным судьёй была девушка, я впечатлён
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Защитник «Родины» Артём Мещанинов поделился впечатлением от матча 7-го тура Мелбет Первой лиги с «Ротором» (2:2), в котором главным арбитром была Вера Опейкина.
Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
26 августа 2024, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Таликин – 5' 1:1 Юшин – 45' 2:1 Шадринцев – 49' 2:2 Прищепа – 83'
«У меня вообще нет претензий к Вере Опейкиной. Она отсудила хорошо в обе стороны, и никаких нареканий не было. Очень достойно давала ответ во время игры и давала карточки по делу. Мой первый матч, когда главным судьёй была девушка, но я приятно впечатлён», — сказал Мещанинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
На шестой минуте Дамир Таликин открыл счёт в матче. На 45-й минуте Александр Юшин восстановил равновесие на табло. На 48-й минуте Дмитрий Шадринцев вывел вперёд хозяев. На 84-й минуте хозяева восстановили равновесие на табло усилиями Дмитрия Прищепы.
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