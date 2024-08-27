«Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче Кубка России

Завершился матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Игра группового этапа Пути РПЛ прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 мск. Победу во встрече одержал «Рубин» со счётом 2:0.

На 42-й минуте нападающий «Рубина» Даниил Кузнецов открыл счёт в матче, а на 85-й минуте его партнёр по команде Дардан Шабанхаджай удвоил преимущество, забив второй гол.

После трёх туров в группе D «Рубин» набрал шесть очков очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура казанцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».