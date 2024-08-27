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Факел — Рубин, результат матча 27 августа 2024, счёт 0:2, Кубок России-2024/2025

«Рубин» в гостях обыграл «Факел» в матче Кубка России
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Игра группового этапа Пути РПЛ прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 мск. Победу во встрече одержал «Рубин» со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Кузнецов – 41'     0:2 Шабанхаджай – 84'    

На 42-й минуте нападающий «Рубина» Даниил Кузнецов открыл счёт в матче, а на 85-й минуте его партнёр по команде Дардан Шабанхаджай удвоил преимущество, забив второй гол.

После трёх туров в группе D «Рубин» набрал шесть очков очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура казанцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

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