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Гладилин: «Локомотиву» рано претендовать на чемпионство — у них ещё сырая команда

Гладилин: «Локомотиву» рано претендовать на чемпионство — у них ещё сырая команда
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил результаты «Локомотива» на старте текущего сезона.

«Никто не ожидал, что «Локомотив» будет находится на первом месте в РПЛ. Прежде всего молодец Галактионов, потому что он нашёл взаимопонимания между футболистами. Он нашёл вариант игры команды и самое главное, что он добивается результата, ведь были матчи, когда фаворитами были другие клубы. Так что первое место в таблице — заслуга Галактионова.

У «Локомотива» хороший старт. Если клуб укрепится и будет продолжать показывать такую игру, то есть шансы побороться за медали. Но железнодорожникам ещё рано претендовать на чемпионство, ведь у них ещё сырая команда», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу первенства. Действующий чемпион, «Зенит», занимает вторую строчку.

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