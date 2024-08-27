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Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о переговорах с «Зенитом» по Соболеву

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о переговорах с «Зенитом» по Соболеву
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался насчёт ситуации с нападающим московского клуба Александром Соболевым и его потенциальным переходом в «Зенит».

— Как обстоят дела с будущим Соболева? Ведутся ли переговоры с «Зенитом»?
— На данный момент нельзя рассказать о достигнутых с кем-либо договорённостях. Договорённостей нет.

— Было ли за все время хотя бы одно официальное предложение от «Зенита»?
— Официального не было. Контакты были, определённые условия обсуждались. Не договорились.

— Вас не устраивает сумма – 6 млн евро?
— Детали не могу говорить, это конфиденциальная информация. На данный момент ничего не происходит, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В минувшем месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Российский нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего футболиста 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн. Соболев выступает в составе красно-белых с лета 2020 года.

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