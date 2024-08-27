Олег Малышев: Глебов был в списке «Спартака», но мы не делали предложений

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил интерес красно-белых к полузащитнику и капитану «Ростова» Данилу Глебову.

— Есть ли интерес к Глебову?

— Данил действительно был в списке игроков, которых изучал наш спортивный директор. Официальных предложений мы не делали, на данный момент решений не принималось.

— То есть решения если и будут приняты, то под самый занавес окна, в середине сентября?

— Пока окно не закрыто, может произойти что угодно. Мы исходим из того состава, который у нас есть, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Глебов выступает в составе «Ростова» с января 2019 года. За этот период он принял участие в 176 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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