Станкович: футболка «Спартака» тяжёлая — надевать её непросто

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович отметил высокий уровень ответственности, с котором сталкиваются футболисты, выступающие за красно-белых. Напомним, сегодня, 27 августа, московский клуб проиграл в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

«Публично никогда не скажу, что я говорю игрокам персонально. Футболка «Спартака» — тяжёлая. Исторически надевать её непросто. Не так важно, какой это матч, ты должен играть так, чтобы соответствовать этому клубу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. На 14-й минуте нападающий махачкалинской команды Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал единственным в матче.

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