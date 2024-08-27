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Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» Махачкала

Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» Махачкала
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«Периодически будут встречаться команды, которые будут обороняться таким способом — 10 игроков за линией мяча.

Первый тайм мы подарили сопернику, по второму тайму вопросов к ребятам нет — мы атаковали, создавали моменты, вратарь совершил несколько чудес»,— передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

Турнирная сетка Кубка России
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