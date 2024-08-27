Деян Станкович: Эрикссон — невероятный тренер и человек. Нам будет его не хватать

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной Англии Свен-Йорана Эрикссона, который скончался в возрасте 76 лет вчера, 26 августа. В январе Эрикссон сообщил о терминальной стадии рака поджелудочной железы.

«Хотел бы почтить память Свен-Йорана Эрикссона. Это человек с большой буквы. Мне повезло иметь такого тренера в карьере. Он невероятный психолог, человек, тренер. Нам будет его не хватать», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Свен-Йоран Эрикссон бо́льшую часть своей карьеры работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.