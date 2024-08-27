Олег Малышев: нет такого, что арбитры РПЛ ошибаются в пользу одного клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался относительно критики российского футбольного судейства со стороны ряда клубов.

«Почему такой шум, надо спрашивать у тех, кто шум поднимает. Ошибки, к сожалению, случаются — и почти в каждом матче. С чем это связано, лучше спросить у тех, кто занимается организацией судейства. На мой взгляд, нет такого, что ошибаются в пользу одного клуба. Но по ходу матча ситуации такие случаются. У нас тоже по определённым моментам есть недовольство, но это не должно быть оправданием наших проблем», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

После шести туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 11 очков и на текущий момент занимают пятое место. В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В минувшем туре «Спартак» играл с «Зенитом». Матч закончился со счётом 0:0.

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