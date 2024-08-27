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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов прокомментировал победу над «Спартаком»

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов прокомментировал победу над «Спартаком»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» (1:0) в матче 3-го тура Кубка России и поделился мнением о судействе встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«Довольны победой. В первом играли хорошо, во втором подсели. Надо сказать, что «Спартак» по форме сейчас — одна из лучших команд. Хотел бы ещё поздравить Глушкова — у него родилась двойня. Нет особенных эмоций, когда побеждаешь бывший клуб. По судейству сегодня вопросов нет. Но если «Спартак» недоволен, тоже могут обратиться», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. На 14-й минуте нападающий махачкалинской команды Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал единственным в матче.

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