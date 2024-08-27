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«Тоттенхэм» объявил об уходе Соломона, «Шахтёр» хотел судиться с «шпорами» из-за игрока

«Тоттенхэм» объявил об уходе Соломона, «Шахтёр» хотел судиться с «шпорами» из-за игрока
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«Тоттенхэм» объявил об уходе нападающего Манора Соломона в «Лидс».

«Манор Соломон присоединился к клубу «Лидс Юнайтед», выступающему в Чемпионшипе, на правах аренды на сезон-2024/2025», — говорится в заявлении пресс-службы «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» может инициировать судебное разбирательство против «Тоттенхэма», поскольку считает, что английский клуб неправомерно осуществил трансфер нападающего Манора Соломона без выплаты компенсации украинскому клубу. Напомним, Соломон воспользовался опцией ФИФА и приостановил свой контракт с «Шахтёром», перейдя в «Фулхэм».

Соломон в прошлом сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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