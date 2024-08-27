«Ливерпуль» объявил о подписании Мамардашвили, вратарь доиграет сезон в Испании

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил, что достиг соглашения с «Валенсией» о трансфере 23-летнего вратаря Георгия Мамардашвили. Подчёркивается, что грузинский футболист перейдёт в английский клуб перед началом сезона-2025/2026. До этого момента Мамардашвили продолжит играть в составе «летучих мышей».

Вратарь выступает за испанский клуб с зимы 2022 года. За этот период он провёл 102 матча во всех соревнованиях, 31 из которых отыграл «на ноль». В минувшем сезоне голкипер провёл 37 матчей во всех турнирах, 13 из которых отыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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