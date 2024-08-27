Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Янг Бойз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» объявил о подписании Мамардашвили, вратарь доиграет сезон в Испании

«Ливерпуль» объявил о подписании Мамардашвили, вратарь доиграет сезон в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил, что достиг соглашения с «Валенсией» о трансфере 23-летнего вратаря Георгия Мамардашвили. Подчёркивается, что грузинский футболист перейдёт в английский клуб перед началом сезона-2025/2026. До этого момента Мамардашвили продолжит играть в составе «летучих мышей».

Вратарь выступает за испанский клуб с зимы 2022 года. За этот период он провёл 102 матча во всех соревнованиях, 31 из которых отыграл «на ноль». В минувшем сезоне голкипер провёл 37 матчей во всех турнирах, 13 из которых отыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Сегодня Мамардашвили пройдёт медобследование перед трансфером в «Ливерпуль» — The Athletic

Самый дорогой трансфер в истории футбол:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android