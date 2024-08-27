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Игрок «Спартака» Маркиньос: с каждым днём чувствую себя лучше. Надеюсь, помогу клубу

Игрок «Спартака» Маркиньос: с каждым днём чувствую себя лучше. Надеюсь, помогу клубу
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос после матча Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1) оценил свою игровую форму.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«В прошлом сезоне я играл 90% времени. В начале сезона я не играл много, были проблемы. Но сейчас с каждым днём чувствую себя лучше. Надеюсь, смогу помочь команде», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Он выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

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