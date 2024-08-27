Нападающий «Спартака» Маркиньос прокомментировал поражение от «Динамо» Мх

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1) и оценил игру красно-белых в этой встрече.

«К сожалению, в первом тайме не получалось создавать опасные моменты. Во втором тайме с выходом Барко, Угальде и других игроков мы продолжали атаковать и создавать моменты. Но не получилось реализовать их и выиграть. Однако мы будем продолжать работать, тренироваться и с каждым матчем прибавлять.

Иногда такое бывает, что просто не получается забить гол и мяч не залетает в ворота. Мы работали и старались, но, к сожалению, не всегда желание решает всё. «Спартак» — это сильный клуб с сильным духом. Поэтому будем стараться добывать три очка в каждом матче», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.