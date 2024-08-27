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Маркиньос: в матче с «Динамо» Мх были моменты, когда можно было дать красную карточку

Маркиньос: в матче с «Динамо» Мх были моменты, когда можно было дать красную карточку
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о судействе в матче Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

— В этом матче вас много били по ногам. Вы поняли, что такое российский футбол?
— Мне кажется, что я до этого понимал, что такое российский футбол. Мне он очень нравится. Я стараюсь работать, чтобы быть частью команды и помогать команде добиваться результата.

— Это раздражает, когда так часто бьют по ногам, но не дают жёлтые карточки?
— Да. Были моменты, когда можно было дать и красную карточку. У меня есть фотография с отметинами после столкновения в первом тайме. Если бы я вовремя не убрал ногу, то могла бы быть серьёзная травма. Это, конечно, раздражает, но главное работать и выигрывать, — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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