Маркиньос: какой Маркиньос круче: из «ПСЖ» или «Спартака»? Конечно, я

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос после поражения своей команды в матче 3-го тура Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1) ответил на вопрос о сравнении его с тёзкой из «ПСЖ».

— Какой Маркиньос круче: из «ПСЖ» или «Спартака»?

— Конечно, я! — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. На 14-й минуте нападающий махачкалинской команды Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал единственным в матче.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (3) и самарские «Крылья Советов» (0).