Игорь Шалимов сравнил Алексея Батракова и Антона Миранчука

Отечественный тренер Игорь Шалимов после матча 6-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:2) считает, что полузащитник красно-зелёных Алексей Батраков может играть лучше, чем бывший игрок железнодорожников Антон Миранчук.

«К Антону Миранчуку с уважением, но в «Локо» растёт парень, который может быть и получше через некоторое время — имею в виду Батракова. Если, конечно, не перехвалят и он нормально будет относиться к футболу. Первый гол просто мастерский: не на силу, на исполнение — увидел, где вратарь, и пробил в ближний угол», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Миранчук ушёл из «Локомотива» этим летом по истечении срока действия контракта.

Батраков в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс. «Локомотив» по итогам шести стартовых туров нового сезона РПЛ набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.