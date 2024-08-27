Защитник «Спартака» Абена: если бы я думал о еврокубках, меня бы здесь не было

29-летний центральный защитник «Спартака» Миенти Абена объяснил, почему он принял решение перейти в московский клуб из «Ференцвароша».

«Если бы я думал о еврокубках, то меня бы здесь не было. Так как меня позвал Станкович, то я приехал ради него. Как сразу сюда приехал, то понял, что не пожалю о своём решении», — передаёт слова Абены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Абена принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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