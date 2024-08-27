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Игрок «Спартака» Абена высказался о поражении в матче с «Динамо» Мх

Игрок «Спартака» Абена высказался о поражении в матче с «Динамо» Мх
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Защитник «Спартака» Миенти Абена прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«К сожалению, мы не выиграли. Это главное. Мы работали, но наша тактика не совсем сработала. Мы получили пенальти в начале игры и не смогли оправиться. Станкович был не очень доволен. Но сказал, что во втором тайме мы показали характер», — передаёт слова Абены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

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