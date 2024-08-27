Защитник «Спартака» Миенти Абена: моё прозвище Майо, по-голландски — шорты

29-летний центральный защитник «Спартака» Миенти Абена, который перешёл в московский клуб нынешним летом, рассказал, как его приняли в команде.

«Все меня очень хорошо приняли. Очень хорошие сокомандники и тренерский штаб. Моё прозвище Майо, которое тренер дал в прошлом. Майо по-голландски — это шорты. Я всегда их ношу, без разницы лето или зима», — передаёт слова Абены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Абена принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: