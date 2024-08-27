Игрок «Спартака» Маркиньос оценил новичка команды Миенти Абену

Полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился мнением об уровне игры центрального защитника красно-белых Миенти Абены, перешедшего в московский клуб нынешним летом из «Ференцвароша».

«Что касается игры центрального защитника Абены на позиции нападающего, то он отличный игрок и всегда приходит на помощь команде. Сегодня он приходил на помощь, если она нам была нужна. Я уверен, что он всегда будет помогать команде зарабатывать три очка. Абена — очень умный футболист и играет там, где нужно. Мы были победителями в Венгрии и уверен, что в «Спартаке» тоже будем победителями», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Абена принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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