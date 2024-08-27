Защитник «Спартака» Миенти Абена: слушаю много музыки Квинси Промеса

Защитник «Спартака» Миенти Абена после матча Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1) заявил, что является фанатом музыкального творчества бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Мне нравятся разные стили музыки. Попробую послушать русский хип-хоп. Я слушаю много музыки Промеса. Мы же говорим с ним на одном языке», — передаёт слова Абены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, о переходе Миенти «Спартак» объявил 16 августа. 29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. С января 2023-го по лето 2024-го Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама. «Спартак» после шести туров РПЛ сезона-2024/2025 занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.