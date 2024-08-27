Защитник «Спартака» Миенти Абена: я боец, у меня сильный дух и всегда иду вперёд

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена после поражения своей команды в матче 3-го тура Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1) прокомментировал свою игру в матче.

— Вы сыграли без ошибок. Вы так всегда играете?

— Первое впечатление очень важно. Я всегда играю так. Я боец, у меня сильный дух. И я всегда иду вперёд. Это мой стиль, — передаёт слова Абены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. На 14-й минуте нападающий махачкалинской команды Гамид Агаларов открыл счёт во встрече, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал единственным в матче.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (3) и самарские «Крылья Советов» (0).