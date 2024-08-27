Абена: был польщён, что 14 номер — бывшего капитана, дополнительной ответственности нет

29-летний центральный защитник «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос, чувствует ли он дополнительную ответственность из-за того, что выступает под игровым номером, ранее принадлежавшему бывшему капитану красно-белых Георгию Джикии.

«Я всегда стараюсь взять 14 номер, так как этот день рождения моего брата. Когда узнал, что это номер бывшего капитана, я был польщён. Дополнительной ответственности нет. Он оставил свой след, а мы здесь, чтобы оставить свой», — передаёт слова Абены корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Абена принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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