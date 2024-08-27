Защитник «Спартака» Миенти Абена: у меня есть какие-то качества, как у Жиго

29-летний центральный защитник «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос о сравнении себя с бывшим защитником красно-белых Самуэлем Жиго.

— Раньше в «Спартаке» играл Жиго. Он заводил команду и болельщиков. У тебя нет таких качеств?

— Какие-то качества у меня есть. Но я не такой игрок, который любит об этом говорить. Ближайшие матчи всё покажут. Может быть, на следующем интервью вы сами что-то решите по этому поводу, — передаёт слова Абены корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» нынешним летом. В минувшем сезоне Абена принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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