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Миенти Абена: буду учить русский и через несколько месяцев буду общаться без переводчика

Миенти Абена: буду учить русский и через несколько месяцев буду общаться без переводчика
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Центральный защитник «Спартака» Миенти Абена после матча Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1) рассказал о своих знания русского языка.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«Спасибо и хорошо — слова, которые я знаю. Но я буду учить русский язык и через несколько месяцев буду общаться без переводчика», — передаёт слова Абены корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (3 очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Прошлым местом работы Станковича также был «Ференцварош».

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