Гол со штрафного и ассист Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фейху»

Завершился матч 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.

На пятой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. На 45+10-й минуте нападающий Криштиану Роналду укрепил преимущество гостей, забив гол со штрафного. На 85-й минуте полузащитник Марсело Брозович забил третий гол «Аль-Насра» в матче. На 87-й минуте полузащитник «Аль-Фейхи» Фэшн Сакала сократил отставание. На 90+5-й минуте Талиска оформил дубль.

После двух матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал четыре очка и на текущий момент занимает второе место. «Аль-Фейха» не заработала ни одного очка и располагается на последней, 18-й строчке.

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