Гол со штрафного и ассист Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фейху»

Завершился матч 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.
На пятой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. На 45+10-й минуте нападающий Криштиану Роналду укрепил преимущество гостей, забив гол со штрафного. На 85-й минуте полузащитник Марсело Брозович забил третий гол «Аль-Насра» в матче. На 87-й минуте полузащитник «Аль-Фейхи» Фэшн Сакала сократил отставание. На 90+5-й минуте Талиска оформил дубль.
После двух матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал четыре очка и на текущий момент занимает второе место. «Аль-Фейха» не заработала ни одного очка и располагается на последней, 18-й строчке.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
- 27 августа 2024
-
23:18
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
23:04
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:15
-
22:14
-
22:10
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:45
-
21:39
-
21:33
-
21:31