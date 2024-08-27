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Гол со штрафного и ассист Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фейху»

Гол со штрафного и ассист Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фейху»
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Завершился матч 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 2-й тур
27 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Талиска – 5'     0:2 Роналду – 45+10'     0:3 Брозович – 85'     1:3 Сакала – 87'     1:4 Талиска – 90+5'    

На пятой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. На 45+10-й минуте нападающий Криштиану Роналду укрепил преимущество гостей, забив гол со штрафного. На 85-й минуте полузащитник Марсело Брозович забил третий гол «Аль-Насра» в матче. На 87-й минуте полузащитник «Аль-Фейхи» Фэшн Сакала сократил отставание. На 90+5-й минуте Талиска оформил дубль.

После двух матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал четыре очка и на текущий момент занимает второе место. «Аль-Фейха» не заработала ни одного очка и располагается на последней, 18-й строчке.

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