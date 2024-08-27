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Стало известно, при каком условии Коман перейдёт в «Аль-Хиляль»

Стало известно, при каком условии Коман перейдёт в «Аль-Хиляль»
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28-летний крайний нападающий «Баварии» Кингсли Коман перейдёт в саудовский «Аль-Хиляль» при условии, что он не получит более хорошего предложения от европейского клуба. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французским футболистом также интересовались «Барселона» и «Ливерпуль». Подчёркивается, что «Бавария» уже согласовала условия перехода с «Аль-Хилялем». На текущий момент клубы ждут окончательного решения самого Комана.

Коман выступает в составе мюнхенского клуба с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 50 млн.

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