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Полузащитник «ПСЖ» Угарте в скором времени окажется в расположении «МЮ» — Романо

Полузащитник «ПСЖ» Угарте в скором времени окажется в расположении «МЮ» — Романо
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23-летний опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Мануэль Угарте в ближайшее время прилетит в расположение клуба из Манчестера для подписания контракта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

После завершения сделки с Скоттом Мактоминеем футболист французского клуба сразу же был проинформирован, что он может отправиться в Англию для завершения контракта. Как сообщалось ранее, «МЮ» и «ПСЖ» в устной форме согласовали трансфер полузащитника за € 60 млн, включая все дополнительные выплаты. Условия контракта обговаривались ещё в июле – уругваец хотел перейти только в «Манчестер Юнайтед», а клуб не рассматривал других игроков в качестве альтернативы.

В минувшем сезоне хавбек провёл за «ПСЖ» 25 матчей в Лиге 1, отметившись двумя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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