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«Ненужные спекуляции». В «Баварии» отказались отвечать на вопрос об уходе Комана из клуба

«Ненужные спекуляции». В «Баварии» отказались отвечать на вопрос об уходе Комана из клуба
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Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба 28-летнего крайнего нападающего Кингсли Комана. Ранее в СМИ появлялась информация, что французским футболистом интересуется саудовский «Аль-Хиляль».

«Я не буду комментировать имеющиеся слухи в последние дни трансферного окна. Это неуместно по отношению к футболистам и только разжигает ненужные спекуляции», — приводит слова Дризена журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Коман выступает в составе мюнхенского клуба с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с немецким грандом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 50 млн.

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