Экс-игрок «Краснодара» Олссон сообщил об окончании госпитализации после тяжёлой болезни

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, права на которого принадлежат датскому «Мидтьюлланну», сообщил, что он вернулся домой спустя полгода реабилитации. Напомним, в конце февраля шведский хавбек потерял сознание у себя дома и был госпитализирован в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале марта стало известно, что у футболиста диагностирован воспалительный процесс в сосудах головного мозга, результатом которого стало образование нескольких тромбов с обеих сторон мозга.

«Шесть месяцев спустя я вернулся домой», — написал Олссон в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее 29-летний полузащитник заявлял, что он хочет продолжить карьеру в профессиональном футболе.

В «Краснодаре» Олссон играл с 2019 по 2021 год, после чего перешёл в бельгийский «Андерлехт». За «Мидтьюлланн» полузащитник выступает с 2023-го.

Материалы по теме Перенёсший редкое заболевание экс-игрок «Краснодара» Олссон планирует возобновить карьеру

Самый дорогой трансфер в истории футбола: