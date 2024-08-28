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«Обыграть чемпиона – очень приятно». Игрок «Акрона» Тимошенко – о победе над «Зенитом»

«Обыграть чемпиона – очень приятно». Игрок «Акрона» Тимошенко – о победе над «Зенитом»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Иван Тимошенко поделился своими эмоциями после победы в матче 3-го тура Кубка России с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.). Форвард отметил важность этого достижения для команды и прокомментировал своё выступление.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

– Обыграть чемпиона России – очень приятное ощущение. Одержать победу над командой с такой историей и таким числом трофеев всегда приятно.

– В послематчевой серии было волнение, что не получится два подряд забить?
– Волнение всегда есть небольшое, но с ним надо уметь справляться.

– Вы пробили оба пенальти по-разному. Сразу так решили?
– Да, изначально было это в голове, потому что вратарь уже знал, как я бил в первый раз.

– Какие планы на Кубок России? Ставите задачу стать лучшим бомбардиром турнира?
– Планы, как и у всех, – выходить и выигрывать в каждом матче. Бомбардирская задача всегда второстепенна, в первую очередь важно, чтобы моя команда выигрывала, – приводит слова Тимошенко Metaratings.

Напомним, в матче 3-го тура Кубка России встречались «Зенит» и «Акрон». На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар. Тольяттинцы победили в серии пенальти — 5:4.

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