«Обыграть чемпиона – очень приятно». Игрок «Акрона» Тимошенко – о победе над «Зенитом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Иван Тимошенко поделился своими эмоциями после победы в матче 3-го тура Кубка России с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.). Форвард отметил важность этого достижения для команды и прокомментировал своё выступление.

– Обыграть чемпиона России – очень приятное ощущение. Одержать победу над командой с такой историей и таким числом трофеев всегда приятно.

– В послематчевой серии было волнение, что не получится два подряд забить?

– Волнение всегда есть небольшое, но с ним надо уметь справляться.

– Вы пробили оба пенальти по-разному. Сразу так решили?

– Да, изначально было это в голове, потому что вратарь уже знал, как я бил в первый раз.

– Какие планы на Кубок России? Ставите задачу стать лучшим бомбардиром турнира?

– Планы, как и у всех, – выходить и выигрывать в каждом матче. Бомбардирская задача всегда второстепенна, в первую очередь важно, чтобы моя команда выигрывала, – приводит слова Тимошенко Metaratings.

Напомним, в матче 3-го тура Кубка России встречались «Зенит» и «Акрон». На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев. На 54-й минуте нападающий «Акрона» Иван Тимошенко восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар. Тольяттинцы победили в серии пенальти — 5:4.