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Галатасарай — Янг Бойз. Прямая трансляция
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«Янг Бойз» вырвал победу в концовке матча с «Галатасараем» и вышел в групповой этап ЛЧ

«Янг Бойз» вырвал победу в концовке матча с «Галатасараем» и вышел в групповой этап ЛЧ
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Завершился второй матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались «Галатасарай» и «Янг Бойз». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Встречу обсуживала бригида арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Матч закончился победой «Янг Бойз» со счётом 1:0. «Янг Бойз» проходит в групповой этап Лиги чемпионов (4:2 по сумме двух встреч).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0:1 Виржиньюс – 87'    
Удаления: Муслера – 88' / нет

Единственный гол на 87-й минуте забил полузащитник «Янг Бойз» Алан Виржиньюс.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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