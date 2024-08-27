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«Зальцбург» победил «Динамо» Киев в раунде плей-офф и вышел в общий этап Лиги чемпионов

«Зальцбург» победил «Динамо» Киев в раунде плей-офф и вышел в общий этап Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч раунда плей-офф, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Халил Мелер. Матч закончился со счётом 1:1. По итогам двух встреч «Зальцбург» победил «Динамо» со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 1
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Дагим – 12'     1:1 Ванат – 29'    

На 12-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Адам Дагим. На 29-й минуте нападающий украинской команды Владислав Ванат восстановил равновесие.

Благодаря итоговой победе австрийский клуб прошёл в общий этап Лиги чемпионов, жеребьёвка которого состоится 29 августа.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов не будет группового этапа. Вместо этого 36 команд сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе. Каждый клуб встретится с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять штук в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024.

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