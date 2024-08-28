Голкипер сборной Аргентины Мартинес носит с собой плюшевые игрушки-талисманы дочери

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес признался, что всегда носит с собой плюшевые игрушки своей дочери, которые подарила игроку его жена.

«Я ношу их с собой повсюду. Это придаёт мне немного уверенности и мотивирует меня перед каждой игрой. Жена подарила мне их и сказала, что я принесу кубок чемпиона мира домой. Я был 40 дней вдали от семьи и в итоге сделал это», — приводит слова Мартинеса The Guardian.

Фото: Личный архив Мартинеса

Напомним, этим летом голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подписал новое долгосрочное соглашение с клубом «Астон Вилла». Вратарь, выигравший чемпионат мира — 2022, продлил своё пребывание на «Вилла Парк» до 2029 года. На чемпионате мира Мартинес запомнился своими провокациями соперников во время послематчевых пенальти.