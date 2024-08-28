Пражская «Спарта» обыграла «Мальмё» и вышла в общий этап Лиги чемпионов

Во вторник, 27 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между пражской «Спартой» и шведским «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. Главным арбитром встречи был назначен Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Пражский клуб одержал победу со счётом 2:0. По итогам двух встреч «Спарта» победила «Мальмё» (4:0).

На 19-й минуте нападающий хозяев Велько Бирманчевич не смог открыть счёт с 11-метровой отметки. Спустя восемь минут гости также не реализовали пенальти. Во втором тайме, на 80-й минуте Лукаш Гараслин забил с 11-метровой отметки, выведя «Спарту» вперёд. Три минуты спустя Альбион Рахмани удвоил преимущество пражан, установив окончательный счёт игры — 2:0.

Напомним, в первом матче победила «Спарта» (2:0). Таким образом, чешский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч (4:0) и вышел в общий этап Лиги чемпионов.