Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Янг Бойз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэль Ольмо дебютировал за «Барселону»

Даниэль Ольмо дебютировал за «Барселону»
Комментарии

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо дебютировал за свой новый клуб. Это случилось вчера, 27 августа, в матче 3-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (2:1).

Испания — Примера . 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Лопес – 9'     1:1 Педри – 60'     1:2 Ольмо – 82'    

Чемпион Евро-2024 в Германии Ольмо вышел на поле на 46-й минуте. Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик выпустил его вместо Феррана Торреса. Ранее футболист был в заявке на матч 2-го тура Примеры с «Атлетиком» из Бильбао, но был отмечен в списке звёздочкой, означающей, что футболист ожидает регистрации, однако в итоге футболист не сыграл в том матче.

Игроком «Барселоны» полузащитник стал 9 августа, перейдя из немецкого «РБ Лейпциг» за € 60 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года.

Материалы по теме
Официально
«Ливерпуль» объявил о подписании Мамардашвили, вратарь доиграет сезон в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android