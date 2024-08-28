Даниэль Ольмо дебютировал за «Барселону»

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо дебютировал за свой новый клуб. Это случилось вчера, 27 августа, в матче 3-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (2:1).

Чемпион Евро-2024 в Германии Ольмо вышел на поле на 46-й минуте. Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик выпустил его вместо Феррана Торреса. Ранее футболист был в заявке на матч 2-го тура Примеры с «Атлетиком» из Бильбао, но был отмечен в списке звёздочкой, означающей, что футболист ожидает регистрации, однако в итоге футболист не сыграл в том матче.

Игроком «Барселоны» полузащитник стал 9 августа, перейдя из немецкого «РБ Лейпциг» за € 60 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года.