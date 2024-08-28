Роналду хочет, чтобы Зидан возглавил «Аль-Наср» — журналист Инда

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду настаивает на том, чтобы новым главным тренером саудовского клуба был назначен французский специалиста Зинедин Зидан, с которым они вместе работали в мадридском «Реале» (2016-2018 годы).

«У «Аль-Насра», игроком которого является Криштиану, есть проблема с тренером, поэтому Роналду продолжает настаивать на назначении второго лучшего тренера в истории Лиги чемпионов наряду с Гвардиолой, которым является Зидан.

Он хочет, чтобы команду тренировал Зидан. Они вложили много денег, но не показывают ожидаемой эффективности. Зидан живёт в Мадриде, много путешествует по Франции, но он [Роналду] хочет видеть его в Аравии», — сказал журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.

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