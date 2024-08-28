«Челси» подписал 19-летнего вратаря из «Генка», это седьмой голкипер в клубе

«Челси» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 19-летним вратарём Майком Пендерсом до 2032 года. До конца нынешнего сезона бельгийский вратарь продолжит выступать в составе «Генка» на правах аренды.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что лондонский клуб приобретёт Пендерса за € 20 млн.

Фото: ФК «Челси»

На текущий момент Пендерс является седьмым вратарём, права на которого принадлежат «Челси». Также голкиперами «синих» являются Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Джордже Петрович, Кепа Аррисабалага, Маркус Беттинелли, Лукас Бергстрём.

В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». В общей сложности Пендерс провёл 2250 минут на поле. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: