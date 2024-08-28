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«Райо Вальекано» — «Барселона»: Ольмо забил на 82-й минуте

«Райо Вальекано» — «Барселона»: Ольмо забил на 82-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Райо Вальекано» и «Барселона». Игра идёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Лопес – 9'     1:1 Педри – 60'     1:2 Ольмо – 82'    

На девятой минуте забил полузащитник «Райо Вальекано» Унай Лопес, замкнув прострел хавбека Хорхе де Фрутоса. На 60-й минуте «Барселона» сравняла счёт: забил полузащитник Педри с передачи Рафиньи. На 71-й минуте забил нападающий «Барселоны» Робер Левандовски, но гол был отменён после просмотра VAR. На 82-й минуте отличился полузащитник Дани Ольмо, которому ассистировал Ламин Ямаль.

После двух туров «Барселона» набрала шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от находящегося на первой строчке «Вильярреала» на одно очко и имея одну игру в запасе. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.

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