«Райо Вальекано» — «Барселона»: Ольмо забил на 82-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Райо Вальекано» и «Барселона». Игра идёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте забил полузащитник «Райо Вальекано» Унай Лопес, замкнув прострел хавбека Хорхе де Фрутоса. На 60-й минуте «Барселона» сравняла счёт: забил полузащитник Педри с передачи Рафиньи. На 71-й минуте забил нападающий «Барселоны» Робер Левандовски, но гол был отменён после просмотра VAR. На 82-й минуте отличился полузащитник Дани Ольмо, которому ассистировал Ламин Ямаль.

После двух туров «Барселона» набрала шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от находящегося на первой строчке «Вильярреала» на одно очко и имея одну игру в запасе. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.