«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Райо Вальекано» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. «Барселона» одержала победу со счётом 2:1.

На девятой минуте забил полузащитник «Райо Вальекано» Унай Лопес, замкнув прострел хавбека Хорхе де Фрутоса. На 60-й минуте «Барселона» сравняла счёт: забил полузащитник Педри с передачи Рафиньи. На 71-й минуте забил нападающий «Барселоны» Робер Левандовски, но гол был отменён после просмотра VAR. На 82-й минуте отличился полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, которому ассистировал Ламин Ямаль.

После это победы «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте.