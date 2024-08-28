«Всё только начинается!» Роналду поделился эмоциями после победного для «Аль-Насра» матча
Поделиться
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой» (1:4). В этой игре 39-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 2-й тур
27 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Талиска – 5' 0:2 Роналду – 45+10' 0:3 Брозович – 85' 1:3 Сакала – 87' 1:4 Талиска – 90+5'
«Всё только начинается! Вперёд, «Аль-Наср», — написал португалец в своём аккаунте в социальной сети.
На пятой минуте счёт во встрече с передачи Роналду открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. На 45+10-й минуте 39-летний нападающий укрепил преимущество гостей, забив гол со штрафного. На 85-й минуте полузащитник Марсело Брозович забил третий гол «Аль-Насра» в матче. На 87-й минуте полузащитник «Аль-Фейхи» Фэшн Сакала сократил отставание. На 90+5-й минуте Талиска оформил дубль.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
Комментарии
- 28 августа 2024
-
00:45
-
00:41
-
00:33
-
00:33
-
00:28
-
00:26
-
00:18
-
00:15
-
00:05
-
00:04
-
00:02
-
00:02
- 27 августа 2024
-
23:57
-
23:56
-
23:46
-
23:32
-
23:20
-
23:18
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
23:04
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:34
-
22:32
-
22:31
-
22:30