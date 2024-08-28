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«Всё только начинается!» Роналду поделился эмоциями после победного для «Аль-Насра» матча

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой» (1:4). В этой игре 39-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу.

«Всё только начинается! Вперёд, «Аль-Наср», — написал португалец в своём аккаунте в социальной сети.

На пятой минуте счёт во встрече с передачи Роналду открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. На 45+10-й минуте 39-летний нападающий укрепил преимущество гостей, забив гол со штрафного. На 85-й минуте полузащитник Марсело Брозович забил третий гол «Аль-Насра» в матче. На 87-й минуте полузащитник «Аль-Фейхи» Фэшн Сакала сократил отставание. На 90+5-й минуте Талиска оформил дубль.

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