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«Всё только начинается!» Роналду поделился эмоциями после победного для «Аль-Насра» матча

«Всё только начинается!» Роналду поделился эмоциями после победного для «Аль-Насра» матча
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Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой» (1:4). В этой игре 39-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 2-й тур
27 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Талиска – 5'     0:2 Роналду – 45+10'     0:3 Брозович – 85'     1:3 Сакала – 87'     1:4 Талиска – 90+5'    

«Всё только начинается! Вперёд, «Аль-Наср», — написал португалец в своём аккаунте в социальной сети.

На пятой минуте счёт во встрече с передачи Роналду открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. На 45+10-й минуте 39-летний нападающий укрепил преимущество гостей, забив гол со штрафного. На 85-й минуте полузащитник Марсело Брозович забил третий гол «Аль-Насра» в матче. На 87-й минуте полузащитник «Аль-Фейхи» Фэшн Сакала сократил отставание. На 90+5-й минуте Талиска оформил дубль.

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