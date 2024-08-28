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Профсоюз футболистов хочет наказать «Челси» за массовое отстранение игроков — DM

Профсоюз футболистов хочет наказать «Челси» за массовое отстранение игроков — DM
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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) желает пролоббировать в английской Премьер-лиге и ФИФА инициативу по применению строгих мер к клубам, проводящим политику по массовому отстранению игроков от тренировок с первой командой. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в PFA возмущены ситуацией, происходящей в «Челси». Подчёркивается, что пристальное внимание Ассоциации к лондонскому клубу появилось после отстранения от тренировок с первой командой вингера Рахима Стерлинга. Ранее подобное происходило с бывшим полузащитником «синих» Конором Галлахером, а также с действующими защитниками клуба Трево Чалобой и Бенджамином Чилуэллом.

PFA уже контактировала с этими футболистами с целью предложить им помощь.

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