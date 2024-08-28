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Алексей Сафонов оценил трансфер Барко в «Спартак»

Алексей Сафонов оценил трансфер Барко в «Спартак»
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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил трансфер аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в московский «Спартак».

– «Спартак» угадал с трансфером Барко?
– Видно, что Барко – футболист хорошего уровня. Но моя любимая фраза: чтобы не разочароваться, не надо очаровываться. Смущают его габариты, он небольшой игрок. Ему нужно время на адаптацию, посмотрим, как впишется в команду, — приводит слова Сафонова Metaratings.

Барко в текущем сезоне сыграл семь матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за «Ривер Плейт» и «Атланту Юнайтед». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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