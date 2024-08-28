Результаты матчей Кубка России 27 августа

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Вчера, 27 августа, в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

«Акрон» — «Зенит» — 1:1 (5:4 пен.);

«Ахмат» — ЦСКА — 0:2;

«Спартак» — «Динамо» Мх — 0:1;

«Факел» — «Рубин» — 0:2.

На данный момент в группе A на первом месте расположилось махачкалинское «Динамо», а «Спартак» занимает вторую строчку. В группе C ЦСКА занимает второе место, а «Ахмат» — третье. Группу D возглавляет «Зенит», на втором месте находится «Рубин», «Акрон» занимает третью строчку, а «Факел» — четвёртую.

Оставшиеся матчи Кубка России пройдут 28 августа.

В этот день состоятся встречи:

«Оренбург» — «Ростов»;

«Пари НН» — «Краснодар»;

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» ;

«Локомотив» — «Химки».