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Результаты матчей Кубка России 27 августа

Результаты матчей Кубка России 27 августа
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Вчера, 27 августа, в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

  • «Акрон» — «Зенит» — 1:1 (5:4 пен.);
  • «Ахмат» — ЦСКА — 0:2;
  • «Спартак» — «Динамо» Мх — 0:1;
  • «Факел» — «Рубин» — 0:2.

На данный момент в группе A на первом месте расположилось махачкалинское «Динамо», а «Спартак» занимает вторую строчку. В группе C ЦСКА занимает второе место, а «Ахмат» — третье. Группу D возглавляет «Зенит», на втором месте находится «Рубин», «Акрон» занимает третью строчку, а «Факел» — четвёртую.

Оставшиеся матчи Кубка России пройдут 28 августа.

В этот день состоятся встречи:

  • «Оренбург» — «Ростов»;
  • «Пари НН» — «Краснодар»;
  • «Динамо» Москва — «Крылья Советов» ;
  • «Локомотив» — «Химки».
Турнирная таблица Кубка России
Календарь Кубка России
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