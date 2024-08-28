Результаты матчей Кубка России 27 августа
Вчера, 27 августа, в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.
- «Акрон» — «Зенит» — 1:1 (5:4 пен.);
- «Ахмат» — ЦСКА — 0:2;
- «Спартак» — «Динамо» Мх — 0:1;
- «Факел» — «Рубин» — 0:2.
На данный момент в группе A на первом месте расположилось махачкалинское «Динамо», а «Спартак» занимает вторую строчку. В группе C ЦСКА занимает второе место, а «Ахмат» — третье. Группу D возглавляет «Зенит», на втором месте находится «Рубин», «Акрон» занимает третью строчку, а «Факел» — четвёртую.
Оставшиеся матчи Кубка России пройдут 28 августа.
В этот день состоятся встречи:
- «Оренбург» — «Ростов»;
- «Пари НН» — «Краснодар»;
- «Динамо» Москва — «Крылья Советов» ;
- «Локомотив» — «Химки».
Материалы по теме
Комментарии